Шольц, Макрон и лидер Китая поговорили об Украине: о чем договорились
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин на фоне вторжения РФ в Украину договорились поддерживать дипломатические усилия по разрешению "конфликта". Об этом сообщил во вторник, 8 марта, канцлер ФРГ, пишет УНН.
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"Сегодня у меня с Эммануэлем Макроном и китайским лидером Си был разговор относительно Украины: мы поддерживаем все дипломатические усилия по урегулированию конфликта, наши министры иностранных дел тесно работают над этим. Мы требуем создания гуманитарных коридоров в зонах боевых действий", - написал Шольц в Twitter.
Ранее
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, призвал последнего немедленно вывести войска из Украины.