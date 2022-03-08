Шольц, Макрон и лидер Китая поговорили об Украине: о чем договорились

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"Сегодня у меня с Эммануэлем Макроном и китайским лидером Си был разговор относительно Украины: мы поддерживаем все дипломатические усилия по урегулированию конфликта, наши министры иностранных дел тесно работают над этим. Мы требуем создания гуманитарных коридоров в зонах боевых действий", - написал Шольц в Twitter.

Ранее

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, призвал последнего немедленно вывести войска из Украины.