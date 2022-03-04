Шольц провів переговори із Путіним. Закликав негайно вивести війська з України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, закликав останнього негайно вивести війська з України, пише УНН з посиланням на DW.
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За словами представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта, в ході годинної розмови сторони висловили свої "різні точки зору".
Так, Шольц закликав "російське керівництво до негайного припинення всіх бойових дій" і зажадав від Путіна забезпечити доступ гуманітарної допомоги в районах боїв.
Президент РФ у свою чергу поінформував Шольца про плани проведення третього раунду російсько-українських переговорів "в кінці тижня".
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Напередодні президент Франції Емануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели 90-хвилинну телефонну розмову.
Після переговорів джерело в Єлисейському дворі повідомило, що Макрон вважає, що "найгірше ще попереду" в ситуації в Україні після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним, який висловив "дуже велику рішучість" продовжувати наступ, мета якого — "взяти під контроль" всю країну.