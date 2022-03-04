Шольц провел переговоры с Путиным. Призвал немедленно вывести войска из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, призвал последнего немедленно вывести войска из Украины, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, в ходе часового разговора стороны выразили свои "различные точки зрения".
Так, Шольц призвал "российское руководство к немедленному прекращению всех боевых действий" и потребовал от Путина обеспечить доступ гуманитарной помощи в районах боев.
Президент РФ в свою очередь проинформировал Шольца о планах проведения третьего раунда российско-украинских переговоров "в конце недели".
Ранее
Накануне президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели 90-минутный телефонный разговор.
После переговоров источник в Елисейском дворе сообщил, что Макрон считает, что "худшее еще впереди" в ситуации в Украине после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который выразил "очень большую решимость" продолжать наступление, цель которого — "взять под контроль" всю страну.