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15 марта, 19:03 • 76054 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118535 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111910 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106514 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92347 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91630 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Шольц провел переговоры с Путиным. Призвал немедленно вывести войска из Украины

Шольц провел переговоры с Путиным. Призвал немедленно вывести войска из Украины

Киев • УНН

 • 356597 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, призвал последнего немедленно вывести войска из Украины, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, в ходе часового разговора стороны выразили свои "различные точки зрения".

Так, Шольц призвал "российское руководство к немедленному прекращению всех боевых действий" и потребовал от Путина обеспечить доступ гуманитарной помощи в районах боев.

Президент РФ в свою очередь проинформировал Шольца о планах проведения третьего раунда российско-украинских переговоров "в конце недели".

Ранее

Накануне президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели 90-минутный телефонный разговор.

После переговоров источник в Елисейском дворе сообщил, что Макрон считает, что "худшее еще впереди" в ситуации в Украине после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который выразил "очень большую решимость" продолжать наступление, цель которого — "взять под контроль" всю страну.

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