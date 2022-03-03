Макрон и Путин провели третий разговор с момента вторжения России в Украину: детали

Детали

Отмечается, что это уже третий разговор Макрона с Путиным после вторжения россии в Украину.

По данным журналистов, помощник Макрона, выступая на условиях анонимности, заявил, что французский лидер говорил с Путиным, а "затем позвонил президенту (Владимиру) Зеленскому" в Киев.

Эту информацию подтверждает и сегодняшнее расписание французского президента, опубликованное на сайте Елисейского дворца.