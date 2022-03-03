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Макрон та Путін провели третю розмову з моменту вторгнення Росії в Україну: деталі

Макрон та Путін провели третю розмову з моменту вторгнення Росії в Україну: деталі

Київ • УНН

 • 341881 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент Франції Емануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели сьогодні 90-хвилинну телефонну розмову. Про це повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це вже третя розмова Макрона з Путіним після вторгнення Росії в Україну.

За даними журналістів, помічник Макрона, виступаючи на умовах анонімності, заявив, що французький лідер говорив з Путіним, а "потім подзвонив президенту (Володимиру) Зеленському" до Києва.

Цю інформацію підтверджує і сьогоднішній розклад французького президента, опублікований на сайті Єлисейського палацу.

Українські Національні Новини

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