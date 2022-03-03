Путин стремится захватить "всю" Украину — Елисейский дворец после переговоров двух лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что "худшее еще впереди" в ситуации в Украине после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который выразил "очень большую решимость" продолжать наступление, цель которого — "взять под контроль" всю страну. Об этом сообщает Lе Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что во время телефонной беседы российский президент сообщил своему французскому коллеге, что операция российской армии развивается "по плану", запланированному Москвой, и что она будет "ухудшаться", если украинцы не принять его условия.
"Президент (Макрон – ред.) ожидает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин", — сообщили в Елисейском дворце.
Ранее
Как писал УНН, Президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели сегодня 90-минутный телефонный разговор.