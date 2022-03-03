Путин стремится захватить "всю" Украину — Елисейский дворец после переговоров двух лидеров

Детали

Сообщается, что во время телефонной беседы российский президент сообщил своему французскому коллеге, что операция российской армии развивается "по плану", запланированному Москвой, и что она будет "ухудшаться", если украинцы не принять его условия.

"Президент (Макрон – ред.) ожидает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин", — сообщили в Елисейском дворце.

Ранее

Как писал УНН, Президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели сегодня 90-минутный телефонный разговор.