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Путін прагне захопити "всю" Україну — Єлисейський палац після переговорів двох лідерів

Путін прагне захопити "всю" Україну — Єлисейський палац після переговорів двох лідерів

Київ • УНН

 • 538869 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що "найгірше ще попереду" в ситуації в Україні після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним, який висловив "дуже велику рішучість" продовжувати наступ, мета якого — "взяти під контроль" всю країну. Про це повідомляє Lе Figaro з посиланням на Єлисейський палац, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що під час телефонної бесіди російський президент повідомив своєму французькому колезі, що операція російської армії розвивається "за планом", запланованим Москвою, і що вона буде "погіршуватися", якщо українці не прийняти його умови.

"Президент (Макрон - ред.) очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", — повідомили в Єлисейському палаці.

Раніше

Як писав УНН, Президент Франції Емануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели сьогодні 90-хвилинну телефонну розмову.

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