«Китайский привет» во Львове оштрафовали на 48 тысяч после массового отравления

Во Львове после массового отравления ресторан "Китайский привет" ресторатора Миши Кацурина оштрафовали на 48 тысяч гривен за нарушение гигиенических норм, сообщили во вторник в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Специалисты учреждения, как указано, "провели мероприятие государственного контроля в заведении общественного питания "Китайский привет". Инспектирование осуществлялось на основании сообщения ГУ ЦКПХ Минздрава Украины относительно вспышки пищевого отравления среди посетителей заведения общественного питания".

"Во время инспектирования установлено, что субъект хозяйствования нарушил установленные законодательством гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов. По результатам инспектирования... на субъект хозяйствования наложена финансовая санкция в размере 48 000 гривен", - сообщили в управлении Госпродпотребслужбы.

И подчеркнули, что "субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере безопасности пищевых продуктов, обязаны строго соблюдать гигиенические требования, ведь от этого зависит безопасность и здоровье потребителей".

Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: из-за «Сингапурского чизкейка» число пострадавших возросло уже до 70 человек