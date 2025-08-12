«Китайский привет» во Львове оштрафовали на 48 тысяч после массового отравления

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
09:50 • 11214 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 11927 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 10356 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 9736 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 13083 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18265 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 81322 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 128352 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 179165 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 129014 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
36%
755мм
Популярные новости
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 20034 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 15373 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 11125 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT06:46 • 13235 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 16854 просмотра
публикации
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 11240 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 9582 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 16904 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 81342 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 128364 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Львов
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 11164 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 22376 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 179169 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 122729 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 238768 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
Леопард 2
MIM-104 Patriot
Хранитель

«Китайский привет» во Львове оштрафовали на 48 тысяч после массового отравления

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Ресторан «Китайский привет» во Львове оштрафован на 48 тысяч гривен. Причиной стали нарушения гигиенических норм после массового отравления посетителей.

«Китайский привет» во Львове оштрафовали на 48 тысяч после массового отравления

Во Львове после массового отравления ресторан "Китайский привет" ресторатора Миши Кацурина оштрафовали на 48 тысяч гривен за нарушение гигиенических норм, сообщили во вторник в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Специалисты учреждения, как указано, "провели мероприятие государственного контроля в заведении общественного питания "Китайский привет". Инспектирование осуществлялось на основании сообщения ГУ ЦКПХ Минздрава Украины относительно вспышки пищевого отравления среди посетителей заведения общественного питания".

"Во время инспектирования установлено, что субъект хозяйствования нарушил установленные законодательством гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов. По результатам инспектирования... на субъект хозяйствования наложена финансовая санкция в размере 48 000 гривен", - сообщили в управлении Госпродпотребслужбы.

И подчеркнули, что "субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере безопасности пищевых продуктов, обязаны строго соблюдать гигиенические требования, ведь от этого зависит безопасность и здоровье потребителей".

Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: из-за «Сингапурского чизкейка» число пострадавших возросло уже до 70 человек18.07.25, 12:21 • 7499 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Львов