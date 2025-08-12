"Китайський привіт" у Львові оштрафували на 48 тисяч після масового отруєння

У Львові після масового отруєння ресторан "Китайський привіт" ресторатора Міши Кацуріна оштрафували на 48 тисяч гривень за порушення гігієнічних норм, повідомили у вівторок у Головному управління Держпродспоживслужби у Львівській області, пише УНН.

Деталі

Фахівці установи, як вказано, "провели захід державного контролю у закладі громадського харчування "Китайський привіт". Інспектування здійснювалось на підставі повідомлення ДУ ЦКПХ МОЗ України щодо спалаху харчового отруєння серед відвідувачів закладу громадського харчування".

"Під час інспектування встановлено, що суб’єкт господарювання порушив встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів. За результатами інспектування... на суб’єкт господарювання накладено фінансову санкцію у розмірі 48 000 гривень", - повідомили в управлінн Держпродспоживслужби.

І наголосили, що "суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері безпечності харчових продуктів, зобов’язані суворо дотримуватися гігієнічних вимог, адже від цього залежить безпека та здоров’я споживачів".

