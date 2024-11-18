Китай прокомментировал разрешение США на дальнобойные удары по рф: «скорейшее прекращение огня»

В КНР призвали к мирному урегулированию войны в Украине после того, как Вашингтон разрешил Киеву использовать американские ракеты большой дальности.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

«Самое важное - способствовать скорейшему охлаждению ситуации», - заявил представитель МИД КНР Лин Цзянь на очередном брифинге, отвечая на вопрос о решении США.

Линь также опроверг сообщения о том, что чиновники ЕС получили доказательства того, что российские беспилотники, которые использовались в войне, производились в Китае. Пекин «никогда не предоставлял летального оружия сторонам в конфликте, и с самого начала строго контролировал военные беспилотники и беспилотники двойного назначения в соответствии с законами и правилами», - сказал он.

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«Мы надеемся, что соответствующие страны и лица не будут делать диких спекуляций или клеветать на Китай без фактических оснований».

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