Китай продолжает развитие системы спутниковой связи, доступной для всех жителей страны

После трагических последствий мощного землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году, власти Китая запустили проект Tiantong, в основе которого связь смартфона со спутником и пользование мобильным телефоном в местах без покрытия сигналом.

Об этом пишет South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Через 16 лет после мощного землетрясения в юго-западной провинции Китая, когда нарушение коммуникаций повлияло на общее количество потерь в результате стихийного бедствия, правительство КНР запустило проект Tiantong. Основная идея проекта, - создание системы спутниковой связи, доступной для всех, независимо от социально-экономического статуса.

Несколько спутников, запуск которых осуществлялся начиная с 2016 года, в настоящее время образуют сеть на геосинхронной орбите на высоте 36 000 км (22 369 миль), охватывающую весь Азиатско-Тихоокеанский регион от Ближнего Востока до Тихого океана.

Тем временем компания Huawei Technologies в прошлом году выпустила первый в мире смартфон с поддержкой спутниковой связи, который может напрямую подключаться к спутникам Tiantong. Другие китайские производители смартфонов, включая Xiaomi, Honor и Oppo, также представили подобные модели.

Эти продукты нашли отклик среди потребителей, - как утверждает South China Morning Post, только компания Huawei продала десятки миллионов устройств. Это достаточное преимущество, если сравнивать с популярностью спутникового сервиса Starlink компании SpaceX, который имеет более 2 миллионов клиентов по всему миру.

Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым

Справочно

Проект Tiantong имеет подтвержденное положительное влияние и пользу: 18 декабря в северо-западной провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, что снова вызвало массовые перебои в коммуникации. Но на этот раз многие из тех, кто попал в катастрофу, смогли связаться с внешним миром с помощью функции спутникового вызова на своих смартфонах. Количество жертв этого землетрясения составило около 150 человек, пишет издание.

Прямая спутниковая связь для мобильных телефонов стала новой тенденцией развития, и спутниковая связь постепенно станет популярной среди широкой общественности - аписала группа китайских ученых в рецензируемой статье в китайском академическом журнале Aerospace Science and Technology.

Напомним,

Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.