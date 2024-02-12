Китай представил ядерную батарею, которая генерирует электроэнергию 50 лет без подзарядки

Китайская компания Betavolt создала ядерную батарейку, которая способна генерировать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости зарядки. Об этом сообщает Dagens Nyheter, передает УНН.

Детали

Пекинская компания Betavolt поражает мир своей новейшей разработкой - ядерной батареей, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости в зарядке. Эта новая технология отличается миниатюризацией атомной энергии, поскольку изотопы никеля-63 размещены в модуль, который меньше обычной монеты.

Заявлено, что батарея уже успешно перешла на этап пилотных испытаний. Компания планирует начать ее массовое производство для коммерческих применений, таких как телефоны и дроны.

Добавим

Эта новая энергетическая инновация может помочь Китаю стать лидером в новом витке технологической революции ИИ.

Китай запустил мощную ракету Jielong-3, прокладывая путь для новых коммерческих миссий