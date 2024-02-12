Китай представив ядерну батарею, яка генерує електроенергію 50 років без підзарядки
Київ • УНН
Китайська компанія створила ядерну батарею, яка може генерувати електроенергію протягом 50 років без підзарядки, згідно з повідомленням.
Китайська компанія Betavolt створила ядерну батарейку, яка здатна генерувати електроенергію протягом 50 років без необхідності зарядки. Про це повідомляє Dagens Nyheter, передає УНН.
Деталі
Пекінська компанія Betavolt вражає світ своєю новітньою розробко – ядерною батареєю, яка може генерувати електроенергію протягом 50 років без потреби у зарядці. Ця нова технологія відзначається мініатюризацією атомної енергії, оскільки ізотопи нікелю-63 розміщено в модуль, що менший за звичайну монету.
Заявлено, що батарея вже успішно перейшла на етап пілотних випробувань. Компанія планує розпочати її масове виробництво для комерційних застосувань, таких як телефони та дрони.
Додамо
Ця нова енергетична інновація може допомогти Китаю стати лідером у новому витку технологічної революції ШІ.
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