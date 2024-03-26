Китай подал жалобу в ВТО из-за программы субсидий по электромобилям в США

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию из-за программы США по субсидиям для электромобилей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Министерство торговли Китая заявило во вторник, что приступило к процессу урегулирования споров ВТО, в рамках протеста против американских требований, чтобы транспортные средства использовали запчасти из определенных регионов, чтобы получить право на субсидии.

В Пекине подчеркивают, что США сформулировали дискриминационную политику субсидий для новых электрических транспортных средств. Также в заявлении КНР говорится, что США исключает китайскую продукцию, искажает честную конкуренцию и нарушает глобальную цепочку поставок новых электромобилей.

США ошибочно воспринимают Китай и не выполняют недавно согласованные "обещания" - глава МИД Китая

Контекст

Правительство США поощряет покупку электромобилей налоговыми льготами в размере до 7500 долларов - но на это будут претендовать лишь некоторые модели авто.

Пытаясь снизить зависимость аккумуляторных батарей от Китая, Вашингтон объявил о субсидиях для автомобилей, произведенных в Северной Америке, и от того, в какой степени компоненты батарей и важное сырье поступают из США или от определенных торговых партнеров.

Таким образом владельцы электромобилей от BMW, Volkswagen, Nissan, Rivian, Hyundai и Volvo не могут получать субсидии. Зато льготы могут получить крупнейшие американские автопроизводители General Motors и Ford, а также Tesla и Stellantis

Напомним

Разведывательные службы США заявили, что Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года.