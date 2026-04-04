Китай хочет обязать маркировать цифровых людей и запретить им "отношения" с детьми

5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Популярные новости
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива5 апреля, 17:41 • 12029 просмотра
Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке5 апреля, 17:55 • 11239 просмотра
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 5108 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 7488 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 6388 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 87557 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 97294 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 105618 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 85469 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 85037 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Юлия Свириденко
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Сирия
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 21065 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37459 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39212 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50802 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 64893 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
Dassault Rafale

Китай хочет обязать маркировать цифровых людей и запретить им "отношения" с детьми

Киев • УНН

 • 15040 просмотра

Китайский регулятор обяжет маркировать ИИ-аватары и запретит им виртуальные отношения с детьми. Новые правила также усиливают защиту персональных данных.

Китай хочет обязать маркировать цифровых людей и запретить им "отношения" с детьми
Фото: Reuters

Китайский регулятор киберпространства обнародовал проект новых правил для цифровых людей в интернете, предусматривающих обязательную маркировку такого контента и ограничения для сервисов, которые могут вводить детей в заблуждение или вызывать зависимость. Об этом сообщают китайские регуляторы в проекте документа, вынесенном на общественное обсуждение до 6 мая, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно предложению, весь виртуальный контент с участием цифровых людей должен иметь четкое обозначение "цифровой человек". Также предлагается запретить таким системам предоставлять "виртуальные интимные отношения" лицам моложе 18 лет.

Отдельно документ запрещает использовать персональные данные других людей для создания цифровых аватаров без их согласия, а также применять цифровых людей для обхода систем проверки личности. В Пекине таким образом пытаются усилить контроль над развитием ИИ на фоне стремительного роста этой сферы.

В Китае хотят усилить контроль над виртуальным контентом

В проекте также указано, что цифровым людям нельзя распространять контент, который, по оценке властей, угрожает национальной безопасности, подстрекает к подрыву государственной власти, способствует сепаратизму или вредит национальному единству.

Китай утвердил стратегию технологического прорыва с акцентом на ИИ и робототехнику – СВРУ07.03.26, 04:20 • 4231 просмотр

Поставщикам услуг также рекомендуют ограничивать контент с сексуальным подтекстом, сценами жестокости, ужасов или дискриминации, а также вмешиваться в случаях, когда пользователи демонстрируют суицидальные или самоповреждающие наклонности.

В сопроводительном анализе на сайте регулятора отмечается, что развитие цифровых людей больше не является лишь отраслевым вопросом.

Управление цифровыми виртуальными людьми больше не является просто вопросом отраслевых норм; оно скорее стало стратегической научной проблемой, касающейся безопасности киберпространства, общественных интересов и высококачественного развития цифровой экономики

– говорится в сообщении.

86 стран подписали декларацию о «безопасном» искусственном интеллекте21.02.26, 18:13 • 6953 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Reuters
Пекин
Китай