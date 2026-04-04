Китай хочет обязать маркировать цифровых людей и запретить им "отношения" с детьми

Фото: Reuters

Китайский регулятор киберпространства обнародовал проект новых правил для цифровых людей в интернете, предусматривающих обязательную маркировку такого контента и ограничения для сервисов, которые могут вводить детей в заблуждение или вызывать зависимость. Об этом сообщают китайские регуляторы в проекте документа, вынесенном на общественное обсуждение до 6 мая, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно предложению, весь виртуальный контент с участием цифровых людей должен иметь четкое обозначение "цифровой человек". Также предлагается запретить таким системам предоставлять "виртуальные интимные отношения" лицам моложе 18 лет.

Отдельно документ запрещает использовать персональные данные других людей для создания цифровых аватаров без их согласия, а также применять цифровых людей для обхода систем проверки личности. В Пекине таким образом пытаются усилить контроль над развитием ИИ на фоне стремительного роста этой сферы.

В Китае хотят усилить контроль над виртуальным контентом

В проекте также указано, что цифровым людям нельзя распространять контент, который, по оценке властей, угрожает национальной безопасности, подстрекает к подрыву государственной власти, способствует сепаратизму или вредит национальному единству.

Поставщикам услуг также рекомендуют ограничивать контент с сексуальным подтекстом, сценами жестокости, ужасов или дискриминации, а также вмешиваться в случаях, когда пользователи демонстрируют суицидальные или самоповреждающие наклонности.

В сопроводительном анализе на сайте регулятора отмечается, что развитие цифровых людей больше не является лишь отраслевым вопросом.

Управление цифровыми виртуальными людьми больше не является просто вопросом отраслевых норм; оно скорее стало стратегической научной проблемой, касающейся безопасности киберпространства, общественных интересов и высококачественного развития цифровой экономики – говорится в сообщении.

