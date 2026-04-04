5 квітня, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Китай хоче зобов’язати маркувати цифрових людей і заборонити їм "стосунки" з дітьми

Київ • УНН

 • 15114 перегляди

Китайський регулятор зобов'яже маркувати ШІ-аватари та заборонить їм віртуальні стосунки з дітьми. Нові правила також посилюють захист персональних даних.

Фото: Reuters

Китайський регулятор кіберпростору оприлюднив проєкт нових правил для цифрових людей в інтернеті, які передбачають обов’язкове маркування такого контенту та обмеження для сервісів, що можуть вводити дітей в оману або викликати залежність. Про це повідомляють китайські регулятори у проєкті документа, винесеному на громадське обговорення до 6 травня, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з пропозицією, увесь віртуальний контент за участю цифрових людей повинен мати чітке позначення "цифрова людина". Також пропонується заборонити таким системам надавати "віртуальні інтимні стосунки" особам молодше 18 років.

Окремо документ забороняє використовувати персональні дані інших людей для створення цифрових аватарів без їхньої згоди, а також застосовувати цифрових людей для обходу систем перевірки особи. У Пекіні таким чином намагаються посилити контроль над розвитком ШІ на тлі стрімкого зростання цієї сфери.

У Китаї хочуть посилити контроль над віртуальним контентом

У проєкті також зазначено, що цифровим людям не можна поширювати контент, який, за оцінкою влади, загрожує національній безпеці, підбурює до підриву державної влади, сприяє сепаратизму або шкодить національній єдності.

Постачальникам послуг також рекомендують обмежувати контент із сексуальним підтекстом, сценами жорстокості, жахів або дискримінації, а також втручатися у випадках, коли користувачі демонструють суїцидальні чи самоушкоджувальні схильності.

У супровідному аналізі на сайті регулятора зазначається, що розвиток цифрових людей більше не є лише галузевим питанням.

Управління цифровими віртуальними людьми більше не є просто питанням галузевих норм; воно радше стало стратегічною науковою проблемою, що стосується безпеки кіберпростору, суспільних інтересів та високоякісного розвитку цифрової економіки

– йдеться в повідомленні.

