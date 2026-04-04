Китай хоче зобов’язати маркувати цифрових людей і заборонити їм "стосунки" з дітьми

Китайський регулятор кіберпростору оприлюднив проєкт нових правил для цифрових людей в інтернеті, які передбачають обов’язкове маркування такого контенту та обмеження для сервісів, що можуть вводити дітей в оману або викликати залежність. Про це повідомляють китайські регулятори у проєкті документа, винесеному на громадське обговорення до 6 травня, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з пропозицією, увесь віртуальний контент за участю цифрових людей повинен мати чітке позначення "цифрова людина". Також пропонується заборонити таким системам надавати "віртуальні інтимні стосунки" особам молодше 18 років.

Окремо документ забороняє використовувати персональні дані інших людей для створення цифрових аватарів без їхньої згоди, а також застосовувати цифрових людей для обходу систем перевірки особи. У Пекіні таким чином намагаються посилити контроль над розвитком ШІ на тлі стрімкого зростання цієї сфери.

У Китаї хочуть посилити контроль над віртуальним контентом

У проєкті також зазначено, що цифровим людям не можна поширювати контент, який, за оцінкою влади, загрожує національній безпеці, підбурює до підриву державної влади, сприяє сепаратизму або шкодить національній єдності.

Китай затвердив стратегію технологічного прориву з акцентом на ШІ та робототехніку – СЗРУ

Постачальникам послуг також рекомендують обмежувати контент із сексуальним підтекстом, сценами жорстокості, жахів або дискримінації, а також втручатися у випадках, коли користувачі демонструють суїцидальні чи самоушкоджувальні схильності.

У супровідному аналізі на сайті регулятора зазначається, що розвиток цифрових людей більше не є лише галузевим питанням.

Управління цифровими віртуальними людьми більше не є просто питанням галузевих норм; воно радше стало стратегічною науковою проблемою, що стосується безпеки кіберпростору, суспільних інтересів та високоякісного розвитку цифрової економіки – йдеться в повідомленні.

86 країн підписали декларацію про "безпечний" штучний інтелект