Китай казнил гражданина Франции, осужденного за наркоторговлю
Киев • УНН
62-летний Чан Тао Фуми был казнен за участие в сети сбыта метамфетамина. Париж осудил процесс из-за недопуска адвокатов на финальное заседание суда.
В Китае казнили гражданина Франции, ранее приговоренного к смертной казни за наркоторговлю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского посольства во Франции, передает УНН.
Детали
Речь идет о 62-летнем Чане Тао Фуми, который провел в тюрьме около 20 лет. Его приговорили к смертной казни еще в 2010 году за участие в крупной сети по производству и распространению метамфетамина.
В Китае подчеркнули, что не делают исключений по национальности подсудимых и строго наказывают за преступления, связанные с наркотиками.
В то же время во Франции раскритиковали судебный процесс. В МИД заявили, что защиту осужденного не допустили к финальному судебному заседанию, что могло нарушить его права.
По данным следствия, Чан был одним из десятков подозреваемых, задержанных еще в 2005 году. Сначала он получил пожизненное заключение, но впоследствии приговор изменили на смертную казнь.
Китай известен одними из самых жестких в мире наказаний за наркоторговлю, однако официальной статистики по количеству казней в стране не публикуют.
