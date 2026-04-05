Китай казнил гражданина Франции, осужденного за наркоторговлю

В Китае казнили гражданина Франции, ранее приговоренного к смертной казни за наркоторговлю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского посольства во Франции, передает УНН.

Детали

Речь идет о 62-летнем Чане Тао Фуми, который провел в тюрьме около 20 лет. Его приговорили к смертной казни еще в 2010 году за участие в крупной сети по производству и распространению метамфетамина.

В Китае подчеркнули, что не делают исключений по национальности подсудимых и строго наказывают за преступления, связанные с наркотиками.

В то же время во Франции раскритиковали судебный процесс. В МИД заявили, что защиту осужденного не допустили к финальному судебному заседанию, что могло нарушить его права.

По данным следствия, Чан был одним из десятков подозреваемых, задержанных еще в 2005 году. Сначала он получил пожизненное заключение, но впоследствии приговор изменили на смертную казнь.

Китай известен одними из самых жестких в мире наказаний за наркоторговлю, однако официальной статистики по количеству казней в стране не публикуют.

Китай хочет обязать маркировать цифровых людей и запретить им "отношения" с детьми