Китай стратив громадянина Франції, засудженого за наркоторгівлю

У Китаї стратили громадянина Франції, якого раніше засудили до смертної кари за наркоторгівлю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву китайського посольства у Франції, передає УНН.

Деталі

Йдеться про 62-річного Чана Тао Фумі, який провів у в’язниці близько 20 років. Його засудили до смертної кари ще у 2010 році за участь у великій мережі з виробництва та розповсюдження метамфетаміну.

У Китаї наголосили, що не роблять винятків за національністю підсудних і суворо карають за злочини, пов’язані з наркотиками.

Водночас у Франції розкритикували судовий процес. У МЗС заявили, що захист засудженого не допустили до фінального судового засідання, що могло порушити його права.

За даними слідства, Чан був одним із десятків підозрюваних, затриманих ще у 2005 році. Спочатку він отримав довічне ув’язнення, але згодом вирок змінили на смертну кару.

Китай відомий одними з найжорсткіших у світі покарань за наркоторгівлю, однак офіційної статистики щодо кількості страт у країні не публікують.

