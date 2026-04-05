ukenru
11:39 • 13773 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4.5м/с
22%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Хакан Фідан
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 30256 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 33093 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 45104 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 59526 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 55520 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
F-15 Eagle
Шахед-136
Starlink

Китай стратив громадянина Франції, засудженого за наркоторгівлю

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

62-річного Чана Тао Фумі стратили за участь у мережі збуту метамфетаміну. Париж засудив процес через недопуск адвокатів до фінального засідання суду.

У Китаї стратили громадянина Франції, якого раніше засудили до смертної кари за наркоторгівлю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву китайського посольства у Франції, передає УНН.

Деталі

Йдеться про 62-річного Чана Тао Фумі, який провів у в’язниці близько 20 років. Його засудили до смертної кари ще у 2010 році за участь у великій мережі з виробництва та розповсюдження метамфетаміну.

У Китаї наголосили, що не роблять винятків за національністю підсудних і суворо карають за злочини, пов’язані з наркотиками.

Водночас у Франції розкритикували судовий процес. У МЗС заявили, що захист засудженого не допустили до фінального судового засідання, що могло порушити його права.

За даними слідства, Чан був одним із десятків підозрюваних, затриманих ще у 2005 році. Спочатку він отримав довічне ув’язнення, але згодом вирок змінили на смертну кару.

Китай відомий одними з найжорсткіших у світі покарань за наркоторгівлю, однак офіційної статистики щодо кількості страт у країні не публікують.

Андрій Тимощенков

Світ
Довічне позбавлення волі
Reuters
Франція
Китай