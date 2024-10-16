Кировоградская область пережила 13-часовую тревогу на фоне атаки рф "шахедами": уничтожен вражеский дрон
Киев • УНН
Кировоградская область испытала самую длинную ночную и утреннюю воздушную тревогу, которая длилась более 13 часов. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник, обломки вызвали пожар сухой травы.
Кировоградская область пережила самую длинную ночную и утреннюю воздушную тревогу, которая длилась более 13 часов, в регионе уничтожили вражеский беспилотник, из-за обломков был пожар сухой травы, сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Кировоградщина пережила самую длинную ночную и утреннюю тревогу - более 13 часов под вражескими шахедами. Защитники неба отработали результативно. В области уничтожен вражеский беспилотник", - написал Райкович.
По его словам, "в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы на открытой местности". "Пожар ликвидирован", - указал глава ОВА.
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