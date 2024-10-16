Кіровоградщина пережила 13-годинну тривогу на тлі атаки рф "шахедами": знищено ворожий дрон
Київ • УНН
Кіровоградська область зазнала найдовшої нічної та ранкової повітряної тривоги, що тривала понад 13 годин. Захисники неба знищили ворожий безпілотник, уламки спричинили пожежу сухої трави.
Кіровоградська область зазнала найдовшої нічної та ранкової повітряної тривоги, що тривала понад 13 годин, у регіоні знищили ворожий безпілотник, через уламки була пожежа сухої трави, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
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"Кіровоградщина пережила найдовшу нічну і ранкову тривогу - понад 13 годин під ворожими шахедами. Захисники неба відпрацювали результативно. В області знищено ворожий безпілотник", - написав Райкович.
З його слів, "внаслідок падіння уламків сталося займання сухої трави на відкритій місцевості". "Пожежу ліквідовано", - вказав голова ОВА.
ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях16.10.24, 07:41 • 20612 переглядiв