Кипр может присоединиться к Шенгенской зоне уже в этом году

Кипр до конца 2025 года решит все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне свободного передвижения. Республика уже работает над тем, какие выгоды получит. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, заявление о присоединении к Шенгенской зоне сделал Президент Кипра Никос Христодулидис в пятницу, 10 января на конференции в Никосии.

Во время своего выступления Никос Христодулидис подчеркнул, что членство в Шенгенской зоне принесет выгоды Кипру, особенно в сфере туризма и инвестиций. По его словам, специальная группа в министерстве иностранных дел курирует этот вопрос.

Мы рассмотрели все политические опасения относительно линии прекращения огня и сейчас завершаем работу над техническими деталями, необходимыми для присоединения - сказал Президент Кипра.

Также он рассказал, что Республика находится на завершающей стадии отмены визовых требований США для кипрских путешественников. Ожидается, что вскоре делегация США посетит Кипр по этому вопросу, после чего должны быть объявления.

Кипр является государством-членом Европейского союза с 2004 года. И хоть его жители пользуются свободой передвижения по территории блока из 27 стран, сам остров в восточном Средиземноморье пока не входит в Шенгенскую зону, в которую входят страны, не входящие в ЕС - пишет Politico.

Этот сдвиг потребует проверки паспортов на контрольно-пропускных пунктах, что изменит их статус и потенциально усилит напряженность. Чиновники ЕС предупредили, что полное членство в Шенгенской зоне потребует внесения изменений в Регламент зеленой линии, который регулирует передвижение через разделенный остров.

Кипр - уникальный случай, поскольку остров был разделен с 1974 года между Республикой Кипр на юге и оккупированным Турцией севером - говорится в заметке.

Эксперты предупреждают, что если Кипр присоединится к Шенгену, не решив этот вопрос, Зеленая линия, которая сейчас является буферной зоной, станет жесткой внешней границей ЕС.

Напомним

С 1 января 2025 года Румыния и Болгария официально стали частью Шенгенской зоны. Отменены проверки паспортов на сухопутных границах, что упрощает передвижение между странами ЕС.