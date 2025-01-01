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Румунія та Болгарія приєдналися до Шенгену: що це змінює для подорожей

Румунія та Болгарія приєдналися до Шенгену: що це змінює для подорожей

Київ • УНН

 • 25819 перегляди

З 1 січня 2025 року Румунія та Болгарія офіційно стали частиною Шенгенської зони. Скасовано перевірки паспортів на сухопутних кордонах, що спрощує пересування між країнами ЄС.

1 січня Румунія та Болгарія офіційно стали частиною Шенгенської зони. Про це повідомляє AFP News, передає УНН.

Деталі

Це завершення процесу інтеграції, що отримало підтримку Європейського Союзу ще в середині грудня, коли всі країни ЄС одноголосно ухвалили рішення про розширення зони.

З початку весни 2025 року Румунія та Болгарія вже мали можливість приймати подорожуючих без прикордонного контролю на повітряних та морських маршрутах з інших країн Шенгену. Однак, з 1 січня скасовані перевірки паспортів і на сухопутних кордонах, що значно спростить пересування між державами.Приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони означає, що громадяни цих країн тепер мають доступ до всіх переваг зони вільного пересування, зокрема можливість подорожувати без прикордонних перевірок в межах Європейського Союзу.

Австрія готова пом'якшити вето на вступ Румунії та Болгарії в Шенген10.12.23, 16:05 • 89463 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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