Румыния и Болгария присоединились к Шенгену: что это меняет для путешествий
Киев • УНН
С 1 января 2024 года Румыния и Болгария официально стали частью Шенгенской зоны. Отменены проверки паспортов на сухопутных границах, что упрощает передвижение между странами ЕС.
1 января Румыния и Болгария официально стали частью Шенгенской зоны. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.
Детали
Это завершение процесса интеграции, получившее поддержку Европейского Союза еще в середине декабря, когда все страны ЕС единогласно приняли решение о расширении зоны.
С начала весны 2024 года Румыния и Болгария уже имели возможность принимать путешествующих без пограничного контроля на воздушных и морских маршрутах из других стран Шенгена. Однако, с 1 января отменены проверки паспортов и на сухопутных границах, что значительно упростит передвижение между государствами.
Присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне означает, что граждане этих стран теперь имеют доступ ко всем преимуществам зоны свободного передвижения, в частности возможность путешествовать без пограничных проверок в пределах Европейского Союза.
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