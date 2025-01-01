Румыния и Болгария присоединились к Шенгену: что это меняет для путешествий

1 января Румыния и Болгария официально стали частью Шенгенской зоны. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

Это завершение процесса интеграции, получившее поддержку Европейского Союза еще в середине декабря, когда все страны ЕС единогласно приняли решение о расширении зоны.

С начала весны 2024 года Румыния и Болгария уже имели возможность принимать путешествующих без пограничного контроля на воздушных и морских маршрутах из других стран Шенгена. Однако, с 1 января отменены проверки паспортов и на сухопутных границах, что значительно упростит передвижение между государствами.

Присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне означает, что граждане этих стран теперь имеют доступ ко всем преимуществам зоны свободного передвижения, в частности возможность путешествовать без пограничных проверок в пределах Европейского Союза.

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