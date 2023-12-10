Австрия готова смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген

Австрия может смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, но с условием усиления контроля сухопутных границ, сообщает Vienna.AT, пишет УНН.

Детали

Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что Австрия готова ослабить вето в отношении Румынии и Болгарии в Шенгенском соглашении, по крайней мере в авиационном сообщении. Одним из условий для этого будет усиление пограничного контроля.

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Также условиями, которые выдвигает Австрия является увеличение втрое миссии Frontex в Болгарии; финансирование на инфраструктуру защиты границы; усиление пограничного контроля между Болгарией и Румынией и между Венгрией и Румынией и т.д.

Напомним

Совет Европейского Союза принял новые правила, которые дадут возможность людям, которые планируют поездку в Шенгенскую зону, подавать онлайн-заявку на получение визы.

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