Австрия готова смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген
Киев • УНН
Австрия может ослабить свое вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону при условии усиления контроля на сухопутной границе и увеличения присутствия Frontex.
Австрия может смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, но с условием усиления контроля сухопутных границ, сообщает Vienna.AT, пишет УНН.
Детали
Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что Австрия готова ослабить вето в отношении Румынии и Болгарии в Шенгенском соглашении, по крайней мере в авиационном сообщении. Одним из условий для этого будет усиление пограничного контроля.
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Также условиями, которые выдвигает Австрия является увеличение втрое миссии Frontex в Болгарии; финансирование на инфраструктуру защиты границы; усиление пограничного контроля между Болгарией и Румынией и между Венгрией и Румынией и т.д.
Напомним
Совет Европейского Союза принял новые правила, которые дадут возможность людям, которые планируют поездку в Шенгенскую зону, подавать онлайн-заявку на получение визы.
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Австрия готова смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген
Австрия может ослабить свое вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону при условии усиления контроля на сухопутной границе и увеличения присутствия Frontex.
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