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Кіпр може приєднатися до Шенгенської зони вже цього року

Кіпр може приєднатися до Шенгенської зони вже цього року

Київ • УНН

 • 25623 перегляди

Кіпр планує завершити всі технічні питання для вступу до Шенгенської зони до кінця 2025 року. Президент країни заявив про очікувані вигоди для туризму та інвестицій, проте експерти попереджають про можливі ускладнення через розділений статус острова.

Кіпр до кінця 2025 року вирішить усі технічні питання, необхідні для приєднання до Шенгенської зони вільного пересування. Республіка вже працює над тим, які вигоди отримає. Про це повідомляє видання Politico, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, заяву про приєднання до Шенгенської зони зробив  Президент Кіпру Нікос Христодулідіс в п'ятницю, 10 січня на конференції в Нікосії.

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Під час свого виступу Нікос Христодулідіс наголосив, що членство в Шенгенській зоні принесе вигоди Кіпру, особливо у сфері туризму та інвестицій. За його словами, спеціальна група в міністерстві закордонних справ курирує це питання.

Ми розглянули всі політичні побоювання щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо роботу над технічними деталями, необхідними для приєднання

- сказав Президент Кіпру.

Також він розповів, що Республіка перебуває на завершальній стадії скасування візових вимог США для кіпрських мандрівників. Очікується, що незабаром делегація США відвідає Кіпр із цього питання, після чого мають бути оголошення.

Кіпр є державою-членом Європейського союзу з 2004 року. І хоч його жителі користуються свободою пересування територією блоку з 27 країн, сам острів у східному Середземномор'ї поки що не входить до Шенгенської зони, до якої входять країни, що не входять до ЄС

- пише Politico.

Це зрушення вимагатиме перевірки паспортів на контрольно-пропускних пунктах, що змінить їхній статус і потенційно посилить напруженість. Чиновники ЄС попередили, що повне членство в Шенгенській зоні вимагатиме внесення змін до Регламенту зеленої лінії, який регулює пересування через розділений острів.

Кіпр - унікальний випадок, оскільки острів був розділений з 1974 року між Республікою Кіпр на півдні та окупованою Туреччиною північчю

- йдеться у дописі.

Експерти попереджають, що якщо Кіпр приєднається до Шенгену, не розв'язавши це питання, Зелена лінія, яка нині є буферною зоною, стане жорстким зовнішнім кордоном ЄС.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року Румунія та Болгарія офіційно стали частиною Шенгенської зони. Скасовано перевірки паспортів на сухопутних кордонах, що спрощує пересування між країнами ЄС.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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