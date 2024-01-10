Кипер: С завтрашнего дня школы в Одесской области возвращаются к очному обучению

С завтрашнего дня учебные заведения Одесской области всех типов и форм собственности возвращаются к очному обучению. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Благодаря слаженной работе наших коммунальщиков, энергетиков и всех служб, задействованных в преодолении последствий сложных погодных условий, с завтрашнего дня учебные заведения Одесской области всех типов и форм собственности возвращаются к очному обучению. Учреждения будут работать в своем обычном режиме. В соответствии с тем, какую форму обучения они выбрали в начале учебного года - очную или смешанную - сообщил Кипер.

Напомним, из-за непогоды 8 и 9 января школы в Одесской области перевели в дистанционный режим работы.

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