Из-за непогоды 523 населенных пункта остаются без света

Из-за шквального ветра, обледенения линий, падения опор и гололеда остаются обесточенными 523 населенных пункта. Наибольшие проблемы со светом в Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей, обесточенных в результате непогоды, - в течение суток запитано около 500 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областях. В то же время пока остаются без света 523 населенных пункта - говорится в сообщении Минэнерго.

Больше всего обесточенных из-за непогоды в Днепропетровской области - 186, Кировоградской - 107, на Николаевщине - 99 и в Одесской области - 97 населенных пунктов. Также есть отключения из-за непогоды на Черниговщине, Сумщине, в Запорожской области.

Как сообщается, самая частая причина отключений - обледенение линий и падение опор.

Для работ по устранению повреждений и восстановлению электроснабжения сейчас задействовано 153 бригады, 422 рабочих, 174 единицы техники.

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