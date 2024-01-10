Через негоду 523 населених пункти залишаються без світла
Київ • УНН
Шквальний вітер та ожеледиця знеструмили 523 населених пункти, переважно у Дніпропетровській та Кіровоградській областях; ремонтні роботи тривають.
Через шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор та ожеледь залишаються знеструмленими 523 населених пункти. Найбільші проблеми зі світлом в Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго.
Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок негоди, - протягом доби заживлено близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Водночас поки залишаються без світла 523 населених пункти
Найбільше знеструмлених через негоду в Дніпропетровській області – 186, Кіровоградській – 107, на Миколаївщині – 99 і в Одеській області – 97 населених пунктів. Також є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області.
Як повідомляється, найчастіша причина відключень - обледеніння ліній і падіння опор.
Для робіт з усунення пошкоджень і відновлення електропостачання наразі задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки.
У другій декаді січня в Україні очікується класична зимова погода - синоптики09.01.24, 12:29 • 29749 переглядiв