У другій декаді січня в Україні очікується класична зимова погода - синоптики

У другій декаді січня буде утримуватися "класична зимова погода", але, за попередніми прогнозами, загалом температура у другий місяць зими буде вище кліматичної норми. Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу у вівторок, пише УНН.

За попередніми прогнозами, у другій декаді очікуємо, що буде утримуватися така класична зимова погода - повідомила Птуха.

З її слів, у принципі, така погода для січня є у межах кліматичної норми. "Але, за розрахунками наших фахівців, ще на початку січня було прогнозовано, що, скоріш за все, з огляду на глобальні процеси, січень, його середньомісячна температура для України може бути на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. І хоча так, зараз ми бачимо морози, але компенсація, скажімо так, може бути і в другій половині січня", - зазначила вона.

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