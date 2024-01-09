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У другій декаді січня в Україні очікується класична зимова погода - синоптики

У другій декаді січня в Україні очікується класична зимова погода - синоптики

Київ • УНН

 • 29749 перегляди

У другій декаді січня в Україні очікується класична зимова погода; середня температура у січні, утім, може бути на 1,5-2°C вищою за норму.

У другій декаді січня буде утримуватися "класична зимова погода", але, за попередніми прогнозами, загалом температура у другий місяць зими буде вище кліматичної норми. Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу у вівторок, пише УНН.  

За попередніми прогнозами, у другій декаді очікуємо, що буде утримуватися така класична зимова погода

- повідомила Птуха.

З її слів, у принципі, така погода для січня є у межах кліматичної норми. "Але, за розрахунками наших фахівців, ще на початку січня було прогнозовано, що, скоріш за все, з огляду на глобальні процеси, січень, його середньомісячна температура для України може бути на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. І хоча так, зараз ми бачимо морози, але компенсація, скажімо так, може бути і в другій половині січня", - зазначила вона.

Циклон відійшов, але з півночі прийде чергова порція арктичного повітря, морози залишаться - синоптики09.01.24, 12:14 • 24806 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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