Во второй декаде января в Украине ожидается классическая зимняя погода - синоптики

Во второй декаде января будет удерживаться "классическая зимняя погода", но, по предварительным прогнозам, в целом температура во второй месяц зимы будет выше климатической нормы. Об этом сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга во вторник, пишет УНН.

По предварительным прогнозам, во второй декаде ожидаем, что будет удерживаться такая классическая зимняя погода - сообщила Птуха.

По ее словам, в принципе, такая погода для января в пределах климатической нормы. "Но, по расчетам наших специалистов, еще в начале января было прогнозировано, что, скорее всего, учитывая глобальные процессы, январь, его среднемесячная температура для Украины может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. И хотя да, сейчас мы видим морозы, но компенсация, скажем так, может быть и во второй половине января", - отметила она.

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