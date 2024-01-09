Циклон отошел, но с севера придет очередная порция арктического воздуха, морозы останутся - синоптики
После перемещения циклона в Украине сохраняются морозы; ожидается еще одна арктическая воздушная волна.
Politico: Венгрия дала понять, что может снять вето с 50 млрд евро для Украины, но имеет требование
Венгрия может снять вето на выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС, если финансирование будет пересматриваться ежегодно. Дипломаты ЕС скептически относятся к отсутствию предсказуемости, которую это может повлечь для Украины.
Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям
Несмотря на военные вызовы, Биржа благотворительности "ДоброДій" увеличила помощь больным детям на 22%, выделив 5,5 млн грн в 2023 году.
На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе
Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили сразу с десяток российских дронов.
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202
Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 202 человек; 120 пропали без вести, тысячи людей ждут спасения в суровых условиях.
В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба
В Харьковской области произошел взрыв управляемой авиабомбы возле энергетиков; никто не пострадал во время восстановительных работ в условиях обстрелов.
На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский
За 3 дня на Таврическом направлении взяли в плен около 30 вражеских солдат.
Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера -источник
Хакеры Blackjack, вероятно, связанные с СБУ, уничтожили 20 ТБ данных московского оператора M9com, что повлекло перебои в работе; они также осуществили утечку 10 ГБ данных.
Боятся наступления ВСУ: россияне усиливают оборону в оккупированном Крыму
российские войска в оккупированном Крыму усиливают оборонительные меры на фоне опасений относительно продвижения украинских войск.
Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине
Швеция внесет 50 млн. шведских крон в фонд НАТО для помощи Украине. Деньги пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.