Циклон отошел, но с севера придет очередная порция арктического воздуха, морозы останутся - синоптики

Циклон, который спровоцировал непогоду в Украине в начале этой недели, отошел, однако морозы останутся, хотя и несколько ослабнут. Уже к концу недели в Украину с севера придет очередная порция арктического воздуха. Об этом сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Была непогода, особенно задела она, именно по осадкам и опасным явлениям, южные области Украины и центральные. За счет влияния циклона, который был над Черным морем, местами в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях образовался гололед. И кое-где по Кировоградской и Днепропетровской области значения достигали до 23-25 мм даже. Также были порывы ветра - преимущественно в воскресенье и понедельник. Сегодня уже этот циклон отошел, и сейчас на территории Украины начинает влиять поле повышенного давления - антициклон, соответственно погода уже более спокойная. Но у нас морозы - сказала Птуха.

По ее словам, морозы были на большинстве территории Украины, особенно интенсивные по северо-востоку - это Черниговская и Сумская области. "Эта прошлая ночь была самой морозной, по Черниговской и Сумской областях - именно северные районы этих областей - температурные показатели достигли отметки по 24-25 градусов мороза", - указала она.

Представительница Укргидрометцентра сообщила, что сейчас погода "уже более стабилизируется". "Во-первых, уже будут несколько ослабевать морозы. Арктический воздух, который к нам поступил и сформировал такую погоду, уже несколько его влияние будет ослабевать. И, соответственно, уже таких низких значений в ближайшие дни не ожидаем. Наоборот, у нас вот среда и четверг - это больше даже как повышение определенное температуры, но все равно в пределах отрицательных значений. То есть местами ноль, и небольшой плюс может быть разве что по югу. Это будет способствовать разрушению того гололеда, но все равно в ночные часы стабильные отрицательные значения температуры - 7-12 градусов. В четверг уже 2-8 градусов", - отметила Птуха.

Во вторую половину дня четверга, пятницу, скажем так, уже будут новые атмосферные фронты с севера и северо-запада, и они вызовут дополнительные осадки. В виде небольшого снега преимущественно это будут осадки и также, опять же, снижение температуры. Потому что очередная порция арктического воздуха будет заходить с севера. По предварительным расчетам, которые есть на сегодня, мы надеемся, что они не будут уже такие низкие, но до 20 точно могут быть, особенно по северным и северо-восточным областям - сказала Птуха.

"То есть, вот эту неделю, даже 10 суток, все же температура, практически по всей Украине, будет в отрицательных значениях", - подытожила она.

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