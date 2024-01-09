Циклон відійшов, але з півночі прийде чергова порція арктичного повітря, морози залишаться - синоптики

Циклон, який спровокував негоду в Україні на початку цього тижня, відійшов, однак морози залишаться, хоч і дещо послабшають. Уже під кінець тижня в Україні з півночі прийде чергова порція арктичного повітря. Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу у вівторок, пише УНН.

Була негода, особливо зачепила вона, саме по опадах і небезпечних явищах, південні області України і центральні. За рахунок впливу циклону, який був над Чорним морем, подекуди у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях утворилася ожеледь. І подекуди по Кіровоградщині та Дніпропетровщині значення сягали до 23-25 мм навіть. Також були пориви вітру - переважно неділя і понеділок. Сьогодні вже цей циклон відійшов, і зараз на території України починає впливати поле підвищеного тиску - антициклон, відповідно погода вже більш спокійна. Але у нас морози - сказала Птуха.

З її слів, морози були на більшості території України, особливо інтенсивні по північному сходу - це Чернігівщина та Сумщина. "Оця минула ніч була найморознішою, по Чернігівщині та Сумщині - саме північні райони цих областей - температурні показники сягнули позначки по 24-25 градусів морозу", - вказала вона.

Представниця Укргідрометцентру повідомила, що зараз погода "вже більш стабілізується". "По-перше, вже будуть дещо слабшати морози. Це арктичне повітря, яке до нас надійшло і сформувало таку погоду, уже дещо його вплив буде слабшати. І, відповідно, уже таких низьких значень у найближчі дні не очікуємо. Навпаки, у нас ось середа і четвер - це більше навіть як підвищення певне температури, але все одно в межах від'ємних значень. Тобто подекуди нуль, і невеличкий плюс може бути хіба що по півдню. Це буде сприяти руйнуванню тієї ожеледі, але все одно у нічні години стабільні від'ємні значення температури - 7-12 градусів. У четвер вже 2-8 градусів", - зазначила Птуха.

У другу половину дня четверга, п'ятницю, скажімо так, уже будуть нові атмосферні фронти із півночі і північного заходу, і вони спричинять додаткові опади. У вигляді невеликого снігу переважно це будуть опади і також, знову ж таки, зниження температури. Тому що чергова порція арктичного повітря буде заходити з півночі. За попередніми розрахунками, які є на сьогодні, ми сподіваємося, що вони не будуть вже такі низькі, але до 20 точно можуть бути, особливо по північних та північно-східних областях - сказала Птуха.

"Тобто, ось цей тиждень, навіть 10 діб, усе ж таки температура, практично по всій Україні, буде у від'ємних значеннях", - підсумувала вона.

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