Кіпер: Відзавтра школи на Одещині повертаються до очного навчання
Київ • УНН
Школи Одеської області відновлюють очне навчання після злагодженої роботи комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов.
Відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Дякуючи злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов, відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання. Заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року — очну чи змішану
Нагадаємо, через негоду 8 та 9 січня школи на Одещині перевели у дистанційний режим роботи.
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