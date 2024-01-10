Кіпер: Відзавтра школи на Одещині повертаються до очного навчання

Відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Дякуючи злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов, відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання. Заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року — очну чи змішану - повідомив Кіпер.

Нагадаємо, через негоду 8 та 9 січня школи на Одещині перевели у дистанційний режим роботи.

Через негоду 523 населених пункти залишаються без світла