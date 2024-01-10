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Кіпер: Відзавтра школи на Одещині повертаються до очного навчання

Кіпер: Відзавтра школи на Одещині повертаються до очного навчання

Київ • УНН

 • 27469 перегляди

Школи Одеської області відновлюють очне навчання після злагодженої роботи комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов.

Відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Дякуючи злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов, відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання. Заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року — очну чи змішану

- повідомив Кіпер.

Нагадаємо, через негоду 8 та 9 січня школи на Одещині перевели у дистанційний режим роботи

Через негоду 523 населених пункти залишаються без світла 10.01.24, 10:38 • 27670 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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