Через негоду у вівторок та середу школи Одещини працюватимуть дистанційно - Кіпер

9 та 10 січня шкоди Одещини переводять на дистанційне навчання через погіршення погодних умов. Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області. Підписав відповідне розпорядження - пише Кіпер.

Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп, додав очільник ОВА.

Також Кіпер порадив батькам, за можливості, залишати дітей удома.

"Усі ці рекомендації на період негоди. Про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково. Прошу слідкувати за повідомленнями", - додав він.

Негода на Одещині: Кіпер розповів про ситуацію у районах