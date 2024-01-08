Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

9 и 10 января школы Одесской области переводят на дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января переходим на дистанционный формат занятий во всех учебных заведениях области. Подписал соответствующее распоряжение - пишет Кипер.

Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп, добавил глава ОВА.

Также Кипер посоветовал родителям, по возможности, оставлять детей дома.

"Все эти рекомендации на период непогоды. О восстановлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно. Прошу следить за сообщениями", - добавил он.

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