Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  2121 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  69626 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  103600 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  103710 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  173019 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  107902 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  132800 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  209675 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  237684 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  209679 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  200612 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  341636 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186491 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  352922 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163579 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
iz-za-nepogodi-vo-vtornik-i-sredu-shkoli-odesskoi-oblasti-budut-rabotat-distantsionno-kiper

Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 12:07  •  11814 просмотра

Read in English

Одесские школы переходят на дистанционное обучение 9-10 января из-за непогоды

9 и 10 января школы Одесской области переводят на дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января переходим на дистанционный формат занятий во всех учебных заведениях области. Подписал соответствующее распоряжение

- пишет Кипер.

Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп, добавил глава ОВА.

Также Кипер посоветовал родителям, по возможности, оставлять детей дома.

"Все эти рекомендации на период непогоды. О восстановлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно. Прошу следить за сообщениями", - добавил он.

Непогода в Одесской области: Кипер рассказал о ситуации в районах08 январь 2024, 10:58 • 21199 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Через негоду у вівторок та середу школи Одещини працюватимуть дистанційно - Кіпер
Due to bad weather, schools in Odesa region will work remotely on Tuesday and Wednesday - Kiper
Новости по теме

Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

Одесские школы переходят на дистанционное обучение 9-10 января из-за непогоды.

Общество •   •  11814 просмотра
Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения

Сильные морозы в Ривненской области привели к двум смертям от переохлаждения. В области развернули сеть из четырехсот "пунктов несокрушимости".

Криминал и ЧП •   •  11292 просмотра
На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения

Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии

Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.

Новости Мира •   •  11378 просмотра
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии

В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения

Авария на теплосети в Полтаве привела к тому, что 17 домов и два учебных заведения без тепла; ремонтные работы продолжаются.

Общество •   •  13069 просмотра
В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения

Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов

За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.

Экономика •   •  13183 просмотра
Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов

В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.

Киев •   •  12348 просмотра
В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС

На прошлой неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обезвредила 193 боеприпаса; с начала войны было уничтожено 86 984 боеприпаса.

Война •   •  17128 просмотра
В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС

Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф

Силам ПВО не удалось уничтожить все воздушные цели врага из-за того, что сбивание ракет, летящих по баллистической траектории, возможно только из современных западных систем ПВО.

Война •   •  20646 просмотра
Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф

Папа Франциск в ежегодном обращении о ситуации в мире призвал к запрету суррогатного материнства и вспомнил войну рф против Украины

Папа Франциск выступает за глобальный запрет суррогатного материнства, называя его унижением достоинства, и обращает внимание на различные мировые конфликты и кризисы, включая войну россии в Украине.

Политика •   •  17076 просмотра
Папа Франциск в ежегодном обращении о ситуации в мире призвал к запрету суррогатного материнства и вспомнил войну рф против Украины

россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное

Российский военный самолет сбросил бомбу ФАБ-250 на город Рубежное в Луганской области, который с 2022 года оккупирован войсками рф.

Война •   •  19995 просмотра
россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное