Непогода в Одесской области: Кипер рассказал о ситуации в районах

Глава Одесской ОВА Олег Кипер поделился оперативной информацией о ситуации с непогодой в районах региона, передает УНН.

Детали

Так, в частности, в Раздельнянском районе водо- и теплоснабжения работает в штатном режиме.

Электроснабжение отсутствует в 33 населенных пунктах (16 660 человек). ДТЭК работает над восстановлением.

На дорогах работает техника.

В Березовском районе электроэнергия отсутствует полностью в 80 населенных пунктах, частично отсутствует - в 15. Вода есть во всех населенных пунктах. На территории района гололедица, налипание льда на проводах. Энергетики и дорожники работают.

В Белгород-Днестровском районе электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение работает в штатном режиме. На дорогах гололедицы нет.

В Подольском районе отсутствует электроснабжение в 105 населенных пунктах (86 109 человек). Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется. Дороги проездные, гололедица. Техника работает.

По Одесскому району - электроснабжение отсутствует в 3-х населенных пунктах, работают генераторы. В остальных н.п. водо-, теплоснабжение в наличии. Все работает в штатном режиме.

В Измаильском районе энергоснабжение отсутствует в селе Лощиновка (повреждены линии электропередачи), ДТЭК работает. Водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение в штатном режиме.

И в Болградском районе все работает в обычном режиме.