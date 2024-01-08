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Негода на Одещині: Кіпер розповів про ситуацію у районах

Негода на Одещині: Кіпер розповів про ситуацію у районах

Київ • УНН

 • 29490 перегляди

Негода в Одеській області спричинила відключення електроенергії в кількох районах

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поділився оперативною інформацією щодо ситуації із негодою у районах регіону, передає УНН.

Деталі

Так, зокрема, у Роздільнянському районі водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

Електропостачання відсутнє в 33 населених пунктах (16 660 осіб). ДТЕК працює над відновленням.

На дорогах працює техніка.

У Березівському районі електроенергія відсутня повністю у 80 населених пунктах, частково відсутня - в 15. Вода є у всіх населених пунктах. На території району ожеледиця, налипання льоду на проводах. Енергетики та дорожники працюють.

У Білгород-Дністровському районі електропостачання, водопостачання, теплопостачання працює в штатному режимі. На дорогах ожеледиці немає.

У Подільському районі відсутнє електропостачання у 105 населених пунктах (86 109 осіб). Централізоване водо-, тепло-, газопостачання наявне. Дороги проїзні, ожеледиця. Техніка працює.

Щодо Одеського району - електропостачання відсутнє у 3-х населених пунктах, працюють генератори. У решти н.п. водо-, теплопостачання в наявності. Усе працює у штатному режимі.

В Ізмаїльському районі енергопостачання відсутнє в селі Лощинівка (пошкоджені лінії електропередачі), ДТЕК працює. Водопостачання, газопостачання, теплопостачання у штатному режимі.

І в Болградському районі усе працює у звичайному режимі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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