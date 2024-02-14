"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев
Киев • УНН
Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.
Большое украинское кино в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!" продолжает путешествовать по Украине. На днях кинопоказы состоялись на Киевщине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
Детали
Военнослужащие Национальной гвардии посмотрели художественный фильм режиссера Зазы Буадзе "Мой карпатский дедушка".
Кинолента вышла в прокат в декабре 2023 года, а премьера картины состоялась в августе этого же года на Одесском международном кинофестивале.
Представлял картину народный артист Украины Богдан Бенюк, который сыграл одну из главных ролей в киноленте. В своем выступлении он поблагодарил воинов за защиту родной земли от российских оккупантов и рассказал о сюжете и курьезных моментах во время подготовки и съемки кинофильма.
Этот фильм о наших Карпатах, украинском духе и он только находит своего зрителя. Он был представлен и за рубежом, ведь события в нем происходят не только в Украине, но и в Италии. В целом в нем рассказывается об отношениях и те мысли, которые сопровождают нас через всю жизнь - чувство любви к родителям, детям, внукам, своей семье, ведь именно на этом держится украинская нация
Напомним, что проект "Кіно заради Перемоги!" реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ассоциации "Дивись українське!", при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и компании "Делойт" в Украине, а также при содействии компании "Вавілон", ОО "УкрКіноФест", ОО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.
Напомним, в прошлом году украинский масштабный проект "Кіно заради Перемоги!" получил одну из самых престижных в мире наград в сфере коммуникаций - SABRE Awards. Этой наградой отмечаются кампании и агентства, которые демонстрируют высокий уровень стратегического планирования, креативности и бизнес-результатов.
"Культура - это часть нашей борьбы в войне против рф. С началом российской агрессии в Украине более 6 млн человек покинули свои дома и мигрировали в другие области нашей страны. Поэтому целью этим туром мы ставили: объединить людей вокруг национальных ценностей, идентичности и культуры, мотивировать их, поддержать. Награда SABRE Awards для нас - это еще одна возможность рассказать миру о несокрушимости украинцев. Потому что несмотря на обстрелы и блэкауты мы продолжаем держать культурный фронт", - отметила директор благотворительного фонда "МХП - Громаді" Татьяна Волочай.
Добавим, что именно при содействии БФ "МХП-Громаді" удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев
Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.
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