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"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 09:14  •  5643 просмотра

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Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.

Большое украинское кино в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!" продолжает путешествовать по Украине. На днях кинопоказы состоялись на Киевщине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

Детали

Военнослужащие Национальной гвардии посмотрели художественный фильм режиссера Зазы Буадзе "Мой карпатский дедушка".

Кинолента вышла в прокат в декабре 2023 года, а премьера картины состоялась в августе этого же года на Одесском международном кинофестивале.

Представлял картину народный артист Украины Богдан Бенюк, который сыграл одну из главных ролей в киноленте. В своем выступлении он поблагодарил воинов за защиту родной земли от российских оккупантов и рассказал о сюжете и курьезных моментах во время подготовки и съемки кинофильма.

Этот фильм о наших Карпатах, украинском духе и он только находит своего зрителя. Он был представлен и за рубежом, ведь события в нем происходят не только в Украине, но и в Италии. В целом в нем рассказывается об отношениях и те мысли, которые сопровождают нас через всю жизнь - чувство любви к родителям, детям, внукам, своей семье, ведь именно на этом держится украинская нация

- комментирует Бенюк.

Напомним, что проект "Кіно заради Перемоги!" реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ассоциации "Дивись українське!", при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и компании "Делойт" в Украине, а также при содействии компании "Вавілон", ОО "УкрКіноФест", ОО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.

Напомним, в прошлом году украинский масштабный проект "Кіно заради Перемоги!" получил одну из самых престижных в мире наград в сфере коммуникаций - SABRE Awards. Этой наградой отмечаются кампании и агентства, которые демонстрируют высокий уровень стратегического планирования, креативности и бизнес-результатов.

"Культура - это часть нашей борьбы в войне против рф. С началом российской агрессии в Украине более 6 млн человек покинули свои дома и мигрировали в другие области нашей страны. Поэтому целью этим туром мы ставили: объединить людей вокруг национальных ценностей, идентичности и культуры, мотивировать их, поддержать. Награда SABRE Awards для нас - это еще одна возможность рассказать миру о несокрушимости украинцев. Потому что несмотря на обстрелы и блэкауты мы продолжаем держать культурный фронт", - отметила директор благотворительного фонда "МХП - Громаді" Татьяна Волочай.

Добавим, что именно при содействии БФ "МХП-Громаді" удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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"Кіно заради Перемоги!": на Київщині відбувся кінопоказ для гвардійців
"Cinema for the sake of Victory!": a movie screening for the Guardsmen took place in Kyiv region
Новости по теме

"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.

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