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"Кіно заради Перемоги!": на Київщині відбувся кінопоказ для гвардійців

"Кіно заради Перемоги!": на Київщині відбувся кінопоказ для гвардійців

Київ • УНН

 • 24926 перегляди

Національна гвардія України переглянула український художній фільм "Мій карпатський дід" в рамках національного туру "Кіно заради Перемоги!", покликаного об'єднати людей навколо національних цінностей та культури, незважаючи на війну.

Велике українське кіно у межах національного туру "Кіно заради Перемоги!" продовжує мандрувати Україною. Днями кінопокази відбулися на Київщині, передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

Деталі

Військовослужбовці Національної гвардії переглянули художній фільм режисера Зази Буадзе "Мій карпатський дідусь".

Кінострічка вийшла в прокат у грудні 2023 року, а прем’єра картини відбулася у серпні цього ж року на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Представляв картину Народний артист України Богдан Бенюк, який зіграв одну з головних ролей у кінострічці. У своєму виступі він подякував воїнам за захист рідної землі від російських окупантів та розповів про сюжет та курйозні моменти під час підготовки та зйомки кінофільму.

Цей фільм про наші Карпати, український дух і він тільки знаходить свого глядача. Він був представлений і закордоном, адже події в ньому відбуваються не лише в Україні, а й в Італії. Загалом у ньому розповідається про стосунки та ті думки, які супроводжують нас через усе життя – почуття любові до батьків, дітей, онуків, своєї родини, адже саме на цьому тримається українська нація

– коментує Бенюк.

Нагадаємо, що проєкт "Кіно заради Перемоги!" реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації "Дивись українське!", за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді" та компанії "Делойт" в Україні, а також за сприяння компанії "Вавілон", ГО "УкрКіноФест", ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національною поліцією України.

Нагадаємо, торік український масштабний проєкт "Кіно заради перемоги!" отримав одну з найпрестижніших у світі нагород у сфері комунікацій – SABRE Awards. Цією нагородою відзначаються кампанії та агентства, які демонструють найвищий рівень стратегічного планування, креативності та бізнес-результатів.

"Культура – це частина нашої боротьби у війні проти рф. З початком російської агресії в Україні понад 6 млн людей покинули свої домівки й мігрували в інші області нашої країни. Тому за мету цим туром ми ставили: об'єднати людей навколо національних цінностей, ідентичності та культури, мотивувати їх, підтримати. Нагорода SABRE Awards для нас – це ще одна можливість розповісти світу про незламність українців. Бо попри обстріли й блекаути ми продовжуємо тримати культурний фронт", – зазначила директорка благодійного фонду "МХП – Громаді" Тетяна Волочай.

Додамо, що саме за сприяння БФ "МХП-Громаді" вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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