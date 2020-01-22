Количество больных на смертельный коронавирус в Китае возросло до более 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Количество заболевших новым коронавирус в Китае возросло до 509 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Число подтвержденных случаев возросло до 444 в Хубэе, что привело к общему числу больных на материковом Китае до 509, по данным национального органа здравоохранения и Комиссии по здравоохранению Уханя", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по мнению ученых, количество больных в Ухане самом деле около 4 тысяч, поскольку незначительные симптомы и инкубационный период не позволяют выявить всех больных.
Напомним, на Филиппинах госпитализировали пятилетнего мальчика с коронавирусом.
Как сообщалось ранее в УНН, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 17.