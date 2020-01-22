На Філіппінах госпіталізували п’ятирічного китайського хлопчика з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Філіппінах п’ятирічного китайського хлопчика госпіталізували після подорожі до Уханю. В нього виявили коронавірус, але штам наразі встановлюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на NYT.
"Філіппінські органи охорони здоров'я розслідують випадок зараження п'ятирічного китайського хлопчика, що подорожував до Уханю, міста в центральному Китаї, де вперше був виявлений новий коронавірус, після того, як він проявив симптоми грипу після приїзду в країну", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що в Філіппінах також досліджують ще три випадки захворювання у громадян Китаю, які мають симптоми хвороби, але не відвідували Ухань.
"Хлопчик мав позитивний результат на коронавірус, але не вдасться встановити, який саме це штам, поки уряд не отримає назад зразки, які вони відправили до Австралії. Він був госпіталізований через декілька годин після приїзду в місто Себу, в центральній частині Філіппінів 12 січня разом із матір’ю після того, як у нього виникла лихорадка, подразнення горла та кашель", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в аеропорту Хабаровська пасажирку літака з Харбіна госпіталізували через підозру на смертельний коронавірус.