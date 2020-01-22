На Филиппинах госпитализировали пятилетнего китайского мальчика с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На Филиппинах пятилетнего китайского мальчика госпитализировали после путешествия в Ухань. У него обнаружили коронавирус, но штамм устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NYT.
"Филиппинские органы здравоохранения расследуют случай заражения пятилетнего китайского мальчика, который путешествовал в Ухань, город в центральном Китае, где впервые был обнаружен новый коронавирус, после того, как он проявил симптомы гриппа после приезда в страну", - сообщили в СМИ.
Указано, что в Филиппинах также исследуют еще три случая заболевания у граждан Китая, которые имеют симптомы болезни, но не посещали Ухань.
"Мальчик имел положительный результат на коронавирус, но не удается установить, какой именно это штамм, пока правительство не получит назад образцы, которые они отправили в Австралию. Он был госпитализирован через несколько часов после приезда в город Себу в центральной части Филиппин 12 января вместе с матерью после того, как у него возникла лихорадка, раздражение горла и кашель", - говорится в сообщении.
Напомним, в аэропорту Хабаровска пассажирку самолета из Харбина госпитализировали из-за подозрения на смертельный коронавирус.