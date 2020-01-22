Кількість хворих на смертельний коронавірус в Китаї зросла до понад 500 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Кількість хворих на новий коронавірус в Китаї зросла до 509 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Кількість підтверджених випадків зросла до 444 в Хубеї, що призвело до загальної кількості хворих в материковому Китаї до 509, за даними національного органу охорони здоров'я та Комісії з охорони здоров’я Уханю", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на думку вчених, кількість хворих в Ухані насправді близько 4 тисяч, оскільки незначні симптоми та інкубаційний період не дозволяє виявити всіх хворих.
Нагадаємо, на Філіппінах госпіталізували п’ятирічного хлопчика з коронавірусом.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість померлих від коронавірусу в Китає зросла до 17.