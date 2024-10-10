Киевскую перепичку увековечили на фасаде дома, где продают легендарный стритфуд

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  110890 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
8 октября 2024, 12:55  •  129660 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

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В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  128330 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  167865 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевскую перепичку увековечили на фасаде дома, где продают легендарный стритфуд

Киевскую перепичку увековечили на фасаде дома, где продают легендарный стритфуд

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 06:29  •  3614 просмотра

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Возле окна продажи легендарного стритфуда установили 45-ю мини-скульптуру проекта «Шукай!». Бронзовая скульптура изображает руку с перепичкой и имеет встроенный нагреватель.

Бронзовую минискульптуру «Киевская перепичка» установили возле окна на фасаде дома, где продается легендарный стритфуд, сообщает проект «Шукай!», пишет УНН.

Детали

Как сообщается, легендарная киевская перепичка стала юбилейной 45-й мини-скульптурой культурно-исторического проекта «Шукай!» Юлии Бевзенко, который рассказывает истории Киева через бронзовые скульптурки.

«Перепичка - знаменитая сосиска в тесте, древнейший киевский стритфуд - продается уже 38 лет и входит во все возможные путеводители для гостей Киева. В очереди на Богдана Хмельницкого, 3, стоял едва ли не каждый киевлянин. Окошко, очередь возле него, рука, выдающая перепичку, - символы того, что все будет хорошо, что Киев живет! Именно этому и посвящена минискульптура - перепичка в руке, которую авторы сделали всегда теплой благодаря встроенному нагревателю», - отмечают в проекте.

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости22 августа 2024, 15:42 • 45683 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураКиев
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