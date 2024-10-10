Киевскую перепичку увековечили на фасаде дома, где продают легендарный стритфуд
Киев • УНН
Возле окна продажи легендарного стритфуда установили 45-ю мини-скульптуру проекта «Шукай!». Бронзовая скульптура изображает руку с перепичкой и имеет встроенный нагреватель.
Бронзовую минискульптуру «Киевская перепичка» установили возле окна на фасаде дома, где продается легендарный стритфуд, сообщает проект «Шукай!», пишет УНН.
Детали
Как сообщается, легендарная киевская перепичка стала юбилейной 45-й мини-скульптурой культурно-исторического проекта «Шукай!» Юлии Бевзенко, который рассказывает истории Киева через бронзовые скульптурки.
«Перепичка - знаменитая сосиска в тесте, древнейший киевский стритфуд - продается уже 38 лет и входит во все возможные путеводители для гостей Киева. В очереди на Богдана Хмельницкого, 3, стоял едва ли не каждый киевлянин. Окошко, очередь возле него, рука, выдающая перепичку, - символы того, что все будет хорошо, что Киев живет! Именно этому и посвящена минискульптура - перепичка в руке, которую авторы сделали всегда теплой благодаря встроенному нагревателю», - отмечают в проекте.
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