В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

На Главпочтамте в Киеве появилась скульптура известного французского художника. Это первая из серии из пяти работ, которые он запланировал создать в столице ко Дню независимости, пишет УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.

Детали

В новой работе французского уличного художника Джеймса Коломины на Майдане Независимости изображен ребенок, который появляется со стены Главпочтамта, чтобы нарисовать трезубец.

Этот ребенок символизирует посланника, который пришел поддержать Украину на месте чествования украинских героев - говорится в сообщении.

Всего Коломина запланировал установить пять красных скульптур в Киеве, посвятив их Дню независимости, чтобы осветить реальность войны и выразить поддержку украинскому народу.

Кроме инсталляций в Украине, Джеймс Коломина создал мобильную работу с изображением Путина на игрушечном танке. Эта скульптура, которая передвигается из города в город и из страны в страну, символизирует разрушительное влияние этого конфликта в глобальном масштабе.

Напомним

Работы британского художника Бэнкси, которые были написаны в Киеве, Ирпене и Бородянке, оцифруют и разместят в виртуальной галерее. Это должно сохранить работы и сделать их доступными для широкой аудитории.

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