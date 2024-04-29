На одной из железнодорожных станций Донетчины появилась экспозиция харьковского художника Гамлета Зиньковского

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  11177 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  107301 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  170832 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  150557 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185086 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160026 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142486 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126765 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97728 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85910 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  260090 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  257086 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  287368 просмотра

На одной из железнодорожных станций Донетчины появилась экспозиция харьковского художника Гамлета Зиньковского

Харьковский художник Гамлет Зиньковский создал граффити на разрушенном россиянами бетонном мосту, упавшем на вагон на одной из железнодорожных станций Донецкой области.

Война •   •  8000 просмотра
На одной из железнодорожных станций Донетчины появилась экспозиция харьковского художника Гамлета Зиньковского

В Индонезии резко возросла вырубка лесов, ученые связывают это добычей полезных ископаемых для перехода на "зеленую" энергетику

Вырубка первичных лесов в Индонезии выросла на 27% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Вероятно из-за добычи никеля, необходимого для перехода к "зеленой" энергетике. Несмотря на уменьшение лесов, ученые видят общую тенденцию к улучшению в последние годы.

Экономика •   •  8133 просмотра
В Индонезии резко возросла вырубка лесов, ученые связывают это добычей полезных ископаемых для перехода на "зеленую" энергетику

НАПК нашло необоснованные активы на почти 33 млн грн у экс-чиновника СБУ Наумова

НАПК обнаружило признаки коррупционного уголовного правонарушения у бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, связанного с незадекларированной наличностью, изумрудами и элитными автомобилями на сумму более 32,7 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  7737 просмотра
НАПК нашло необоснованные активы на почти 33 млн грн у экс-чиновника СБУ Наумова

Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

В Харькове произошла серия взрывов в результате обстрела российских оккупантов.

Война •   •  8472 просмотра
Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

Правящая партия премьер-министра Фумио Кисида потеряла позиции на довыборах, а кандидаты от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии получили ключевые места.

Новости Мира •   •  7451 просмотра
Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Политическая мотивация убийства двух украинских военнослужащих в Германии не может быть исключена, и расследование ведется по всем направлениям.

Война •   •  9235 просмотра
Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Хамза Юсаф, лидер Шотландской национальной партии и премьер-министр Шотландии, объявил о своей отставке после того, как потерял поддержку партнеров по коалиции из-за климатической политики, что привело к угрозе вотума недоверия его правительству.

Новости Мира •   •  7898 просмотра
Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Преступная группа присвоила около 11 миллионов гривен со счета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, используя вредоносное программное обеспечение для получения доступа к счету.

Криминал и ЧП •   •  9168 просмотра
Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

В Кривом Роге на складе промышленного предприятия произошел пожар, который вызвал столб черного дыма, но он не был связан с боевыми действиями, и на месте происшествия работали спасатели.

Криминал и ЧП •   •  9691 просмотра
Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Японский аэропорт Осака-Кансай не потерял ни одного места багажа за 30 лет своей работы благодаря тщательному проектированию, оптимизированному для эффективной обработки и отслеживания багажа.

Технологии •   •  20634 просмотра
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно