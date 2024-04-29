На одной из железнодорожных станций Донетчины появилась экспозиция харьковского художника Гамлета Зиньковского

В Донецкой области появилась экспозиция харьковского художника Гамлета Зиньковского. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Детали

Харьковский стрит-артист Гамлет Зиньковский создал граффити на одной из железнодорожных станций в Донецкой области.

Сообщается, что основой для стрит-арта стал разрушенный россиянами бетонный мост, который упал на вагон.

Последние два года Гамлет создает шедевры современного искусства - о войне и вопреки войне. Теперь мощная экспозиция на одной из железнодорожных станций Донетчины - говорится в сообщении.

Граффити Бэнкси, созданные на Киевщине, разместят в виртуальной галерее