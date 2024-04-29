На одній із залізничних станцій Донеччини з'явилася експозиція харківського художника Гамлета Зіньківського
Київ • УНН
Харківський художник Гамлет Зіньківський створив графіті на зруйнованому росіянами бетонному мосту, що впав на вагон на одній із залізничних станцій Донецької області.
На Донеччині з’явилась експозиція харківського художника Гамлета Зіньківського. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
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Харківський стріт-артист Гамлет Зіньківський створив графіті на одній із залізничних станцій у Донецькій області.
Повідомляється, що основою для стріт-арту став зруйнуваний росіянами бетонний міст, який впав на вагон.
Останні два роки Гамлет створює шедеври сучасного мистецтва — про війну і попри війну. Тепер потужна експозиція на одній із залізничних станцій Донеччини
Графіті Бенксі, створені на Київщині, розмістять у віртуальній галереї 23.11.23, 18:30 • 24868 переглядiв