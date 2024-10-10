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Київську перепічку увічнили на фасаді будинку, де продають легендарний стрітфуд

Київську перепічку увічнили на фасаді будинку, де продають легендарний стрітфуд

Київ • УНН

 • 13484 перегляди

Біля вікна продажу легендарного стрітфуду встановили 45-ту мініскульптуру проєкту "Шукай!". Бронзова скульптура зображує руку з перепічкою та має вбудований нагрівник.

Бронзову мініскульптуру "Київська перепічка" встановили біля вікна на фасаді будинку, де продається легендарний стрітфуд, повідомляє проєкт "Шукай!", пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, легендарна київська перепічка стала ювілейною 45-ю мініскульптурою культурно-історичного проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко, який розповідає історії Києва через бронзові скульптурки.

"Перепічка - славетна сосиска в тісті, найдавніший київський стрітфуд - продається вже 38 років й входить у всі можливі путівники для гостей Києва. У черзі на Богдана Хмельницького, 3, стояв чи не кожен киянин. Віконечко, черга біля нього, рука, яка видає перепічку, - символи того, що все буде добре, що Київ живе! Саме цьому й присвячена мініскульптура - перепічка в руці, яку автори зробили завжди теплою завдяки вбудованому нагрівнику", - зазначають у проєкті.

У Києві з'явилася скульптура французького митця до Дня незалежності22.08.24, 18:42 • 46119 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураКиїв
kyivКиїв

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