Київську перепічку увічнили на фасаді будинку, де продають легендарний стрітфуд
Київ • УНН
Біля вікна продажу легендарного стрітфуду встановили 45-ту мініскульптуру проєкту "Шукай!". Бронзова скульптура зображує руку з перепічкою та має вбудований нагрівник.
Бронзову мініскульптуру "Київська перепічка" встановили біля вікна на фасаді будинку, де продається легендарний стрітфуд, повідомляє проєкт "Шукай!", пише УНН.
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Як повідомляється, легендарна київська перепічка стала ювілейною 45-ю мініскульптурою культурно-історичного проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко, який розповідає історії Києва через бронзові скульптурки.
"Перепічка - славетна сосиска в тісті, найдавніший київський стрітфуд - продається вже 38 років й входить у всі можливі путівники для гостей Києва. У черзі на Богдана Хмельницького, 3, стояв чи не кожен киянин. Віконечко, черга біля нього, рука, яка видає перепічку, - символи того, що все буде добре, що Київ живе! Саме цьому й присвячена мініскульптура - перепічка в руці, яку автори зробили завжди теплою завдяки вбудованому нагрівнику", - зазначають у проєкті.
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