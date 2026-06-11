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Киевляне получили январские платежки за тепло. В “Киевтеплоэнерго" объяснили ситуацию

Киев • УНН

 • 986 просмотра

В июне киевляне получили платежки за тепло за январь со скидкой 40%. Перерасчет провели для миллиона квартир из-за перебоев в результате обстрелов.

Киевляне получили январские платежки за тепло. В “Киевтеплоэнерго" объяснили ситуацию

В июне киевляне начали получать платежки за отопление за январь. В "Киевтеплоэнерго" заявили, что в результате зимних обстрелов возникли перебои в теплоснабжении, а также случаи недостаточных параметров теплоносителя, из-за чего начисления киевлянам за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не проводились, поэтому платежки начали приходить в июне. Об этом передает УНН со ссылкой на Официальный портал Киева. 

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшило размер оплаты услуги теплоснабжения, предоставленной в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 миллионе квартир. Автоматический перерасчет выполнили согласно алгоритму, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что перерасчет учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя качественным параметрам. Общая скидка для потребителей составила более 720 млн грн или в среднем почти 40%.

Как отметил директор СВП "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, обстрелы вызвали перебои в теплоснабжении, а также случаи недостаточных параметров теплоносителя.

В связи с этим начисления киевлянам за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не проводились, так как возник вопрос правового механизма для индивидуального автоматического перерасчета 

- отмечается в сообщении. 

По словам Лопатина, в мае Кабмин постановлением № 683 утвердил алгоритм автоматического перерасчета за отопление для теплоснабжающих предприятий с применением соответствующих коэффициентов. Начисление за январь было выполнено сразу после принятия постановления, в межотопительный период, когда платежная нагрузка меньше. 

Он отметил, что перерасчет провели всем потребителям, в чьих домах временно отсутствовало отопление или оно не соответствовало нормативам.

Напомним 

Украинцам не начислили 36 млн грн за коммунальные услуги в январе из-за вражеских атак, больше всего - за тепло, в Киеве в январе за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. 

Павел Башинский

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Отопление
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Украина
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