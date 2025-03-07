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Киев и Вашингтон имели отличную возможность объединить экономики: Уолтц о соглашении по полезным ископаемым

Киев • УНН

 • 20486 просмотра

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц анонсировал встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Планируется обсуждение соглашения о добыче полезных ископаемых и прекращении огня.

Киев и Вашингтон имели отличную возможность объединить экономики: Уолтц о соглашении по полезным ископаемым

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Киев и Вашингтон имели отличную возможность объединить экономики благодаря соглашению о добыче полезных ископаемых, но, к сожалению, все пошло не так, однако, по его словам, на следующей неделе, возможно, удастся вернуть переговоры в нужное русло, передает УНН.

Боевые действия должны прекратиться. Обе стороны должны сесть за стол переговоров. У нас было хорошее взаимодействие. Оба лидера сказали, что только президент Трамп может это сделать. У нас было начальное взаимодействие с россиянами. Украинцы имели отличную возможность объединить наши экономики благодаря соглашению о добыче полезных ископаемых. К сожалению, все пошло не так хорошо, но мы думаем, что все вернется на круги своя. Государственный секретарь Рубио, я и украинская делегация встретимся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и вернуть мир 

- сказал Уолтц.

Напомним

В следующий вторник, 11 марта, государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку дня будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Майкл Уолтц
Марко Рубио
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
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